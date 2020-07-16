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Mesut Özil'e 5 ülkeden teklif

Özil, gelecek sezon iyi takım kurulması durumunda Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' diyebillir Kupa koleksiyoncusu Mesut Özil Premier Lig'de 184, La Liga'da 105, Bundesliga'da 101 maç İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut...

Mesut Özil'e 5 ülkeden teklif
16.07.2020 11:08 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:38

Özil, gelecek sezon iyi takım kurulması durumunda Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' diyebillir 

Kupa koleksiyoncusu Mesut Özil 

Premier Lig'de 184, La Liga'da 105, Bundesliga'da 101 maç 

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, 

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, kontratını Londra ekibinde tamamladıktan sonra futbol hayatına farklı bir ülkede devam edecek. 

5 ÜLKEDEN TEKLİF VAR 

Özil'e şu anda Türkiye, Katar, Japonya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler geliyor ancak 31 yaşındaki futbolcu gelen teklifler arasından en çok Türkiye'ye sıcak bakıyor. MESUT ÖZİL, TÜRKİYE'DE FORMA GİYMEYE YAKIN Henüz 31 yaşındaki yıldız oyuncu Türkiye'de forma giymeye daha yakın. Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen Özil, uygun şartların oluşması durumunda Türkiye'den gelecek telifleri de değerlendirerek kariyerine yön verecek. Özellikle ismi Fenerbahçe ile anılan ve sürekli transfer gündeminde olan Özil'in gelecek sezon iyi takım kurulması ve şartların uygun olması durumunda Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' diyebileceği öğrenildi. PREMIER LİG'DE 184, LA LIGA'DA 105, BUNDESLIGA'DA 101 MAÇ Avrupa'nın önemli liglerinde boy gösteren 10 numara, kritik goller ve yaptığı asistlerle takımlarına bir çok kupa ve şampiyonluklar kazandırdı. Bundesliga'da Schalke 04 ve Werder Bremen formalarıyla toplam 101 maça çıkan Özil, 13 gol, 37 asist yaptı. İspanya'nın dünya devi ekibi Real Madrid'e transfer olan ve 105 mücadelede görev alan orta saha oyuncusu 19 golü rakip ağlara bırakırken, 54 golün de hazırlayıcısı oldu. 2013 yılında Arsenal'e transfer olarak Ada'da forma giymeye başlayan Özil, Londra ekibiyle 184 maça çıkarken 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 69 MAÇKariyerinde bir çok önemli maça çıkan Özil, Şampiyonlar Ligi'nde de 69 maçta forma giyerken 11 gol ve 26 asistlik performans gösterdi.KUPA KOLEKSİYONCUSU MESUT ÖZİL 

Kariyerinde Almanya ile 1 Dünya Kupası Şampiyonluğu bulunan Özil, Real Madrid ile 1 kez de La Liga şampiyonluğu yaşadı. Arsenal ile 2 İngiltere Kupası, 2 de İngiltere Süper Kupası'nı (Community Shield) kazanma başarısı gösterdi. Mesut Özil ayrıca, 1 Almanya Lig Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 kez de 1 İspanya Kral Kupası'nı kaldırma başarısı gösterdi.


Kaynak: DHA

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