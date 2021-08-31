Mesut Özil, Doha Büyükelçisi Göksu'yu ziyaret etti

Özel işleri nedeniyle Katar'a giden Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Özel işleri nedeniyle Katar'a giden Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Sarı-lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu'yu ziyaret etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Büyükelçi Göksu, Özil'i hediye takdim etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı