Mesut Özil, Doha Büyükelçisi Göksu'yu ziyaret etti
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Mesut Özil, Doha Büyükelçisi Göksu'yu ziyaret etti

Mesut Özil, Doha Büyükelçisi Göksu'yu ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özel işleri nedeniyle Katar'a giden Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Özel işleri nedeniyle Katar'a giden Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Sarı-lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu'yu ziyaret etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Büyükelçi Göksu, Özil'i hediye takdim etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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