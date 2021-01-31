Mesut Özil derbide oynayacak mı? 6 Şubat Fenerbahçe Galatasaray maçında Mesut Özil olacak mı?
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Mesut Özil derbide oynayacak mı? 6 Şubat Fenerbahçe Galatasaray maçında Mesut Özil olacak mı?

31.01.2021 19:12 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:17
Mesut Özil derbide oynayacak mı? 6 Şubat Fenerbahçe Galatasaray maçında Mesut Özil olacak mı?

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin bomba transferi Mesut Özil'in ne zaman oynayacağı ise merak edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda taraftarlar Mesut Özil derbide oynayacak mı? 6 Şubat Fenerbahçe Galatasaray maçında Mesut Özil olacak mı? sorularının cevaplarını merak ediyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. 1-0 biten maçta Mesut Özil forma giymedi. Bu nedenle Mesut Özil derbide oynayacak mı? sorusunun cevabı hala merak ediliyor.

MESUT ÖZİL DERBİDE OYNAYACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde transferi tamamlanan ve sözleşme işlemleri biten Mesut Özil'in hangi maçta forma giyeceği henüz belli değil. Ancak spor yorumcuları ilk çıkışının derbi olabileceğini söylüyor.

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