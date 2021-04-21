SPOR Mesut Özil'den Suriyeli çocuklara yardım eli
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SPOR Mesut Özil'den Suriyeli çocuklara yardım eli

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ve ailesi, Ramazan ayında anlamlı bir yardıma imza attı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ve ailesi, Ramazan ayında anlamlı bir yardıma imza attı.

Sarı-lacivertli oyuncu Mesut Özil, Suriye'nin İdlib kentinde Türk Kızılay tarafından kurulan Taybe Yetimhanesi'nde kalan çocuklara yardım elini uzattı. 32 yaşındaki futbolcu ve ailesinin yardımlarıyla yetimhanede kalan çocuklara iftar yemeği dağıtılıyor. İftar yemeği dağıtımının Ramazan ayı boyunca süreceği belirtildi.

Mesut Özil'in, yıllardır süren iç savaş nedeniyle zor günler geçiren çocuklara Ramazan Bayramı'nda da bayramlık kıyafetler ve hediyeler göndereceği öğrenildi.

SPOR Mesut Özil'den Suriyeli çocuklara yardım eli
SPOR Mesut Özil'den Suriyeli çocuklara yardım eli
SPOR Mesut Özil'den Suriyeli çocuklara yardım eli
SPOR Mesut Özil'den Suriyeli çocuklara yardım eli
SPOR Mesut Özil'den Suriyeli çocuklara yardım eli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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