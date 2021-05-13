Mesut Özil'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
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Mesut Özil'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Mesut Özil'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Güncel

Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarken, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere de destek verdi.

Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarken, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere de destek verdi.

Mesut, Twitter hesabından Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra görseliyle birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bu mübarek aydaki oruçlarımız ve dualarımız kabul olsun. Dualarım bugün bayramı barış içinde kutlayamayanlarla. Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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