Mesut Özil'den Hisarcık'ta 50 aileye yardım kolisi Futbolcu Mesut Özil'in bağışladığı yardım kolilerinden 50 tanesi Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Futbolcu Mesut Özil'in bağışladığı yardım kolilerinden 50 tanesi Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Türk Kızılay'ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Kızılay'a ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin TL'lik bağışta bulundu.

Mesut Özil tarafından Kızılay'a yapılan gıda kolilerinden 50 tanesi Türk Kızılay Hisarcık Şubesi'ne gönderildi. Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen ve Kızılay gönülleri ihtiyaç sahiplerine kolileri dağıttı. Kızılay Temsilcisi Şen, verdiği desteklerden dolayı Mesut Özil'e teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA