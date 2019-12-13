Mesut Özil'den 'Doğu Türkistan'daki zulmü durdurun' paylaşımı

13.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:02

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, resmi sosyal medya hesabından Doğu Türkistan ile ilgili paylaşım yaptı.



İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Özil, "Ey Doğu Türkistan" sözleriyle başladığı iki sayfalık mesajında, isim vermeden Çin hükümetinin politikalarını sert bir dille eleştirerek, Pekin yönetiminin Sincan Özerk Bölgesi'nde bulunan Müslümanlara büyük zulümler yaptığını ve buna sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle