Mesut Özil'den 'Doğu Türkistan'daki zulmü durdurun' paylaşımı
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Mesut Özil'den 'Doğu Türkistan'daki zulmü durdurun' paylaşımı

Mesut Özil, "Ey Doğu Türkistan" sözleriyle başladığı iki sayfalık Twitter mesajında, isim vermeden Çin hükümetinin politikalarını sert bir dille eleştirerek, Pekin yönetiminin Sincan Özerk Bölgesi'nde bulunan Müslümanlara büyük zulümler yaptığını ve buna sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti

13.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:02
Mesut Özil'den 'Doğu Türkistan'daki zulmü durdurun' paylaşımı

Türk asıllı Alman futbolcu , resmi sosyal medya hesabından ile ilgili paylaşım yaptı.


İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Özil, "Ey Doğu Türkistan" sözleriyle başladığı iki sayfalık mesajında, isim vermeden Çin hükümetinin politikalarını sert bir dille eleştirerek, yönetiminin Sincan Özerk Bölgesi'nde bulunan Müslümanlara büyük zulümler yaptığını ve buna sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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