Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi açıklaması
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Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi açıklaması

Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Avrupa'nın dev ekiplerinin alığı 'Avrupa Süper Ligi' kararını eleştirdi.

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Avrupa'nın dev ekiplerinin alığı 'Avrupa Süper Ligi' kararını eleştirdi.

Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, taraftarlar için anlaşılması zor bir karar olduğunu belirttiği 'Avrupa Süper Ligi' hakkında şunları söyledi:

"Çocuklar, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın hayaliyle büyürler, herhangi bir Avrupa Süper Ligi'ni değil. Büyük maçların keyfi her hafta değil, yılda birkaç kez çıkar. Taraftarlar için anlaşılması zor bir karar." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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