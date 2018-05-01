Mesut Özil'in Doğum Günü Sürprizi Amine Gülşe'yi Mest Etti
Dün 25 yaşına giren Amine Gülşe, yeni yaşını sevgilisi Mesut Özil'le kutladı. Yıldız futbolcu, güzeller güzeli sevgilisi için bir odayı balon ve güllerle süsledi.
Sevgilisinin yanına İngiltere'ye giden Amine Gülşe'nin (25) dün doğum günüydü. Mesut Özil müthiş malikanesinde sevgilisi için sürpriz yaptı.
YOLLARINA GÜL DÖKTÜ
Mesut Özil evin her yerini balonlarla ve kırmızı güllerle süsledi. Amine Gülşe, romantik sevgilisine duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bana hayatımın sürprizini yapan biricik aşkıma çok teşekkür ediyorum. Seni seviyorum!"
ANNE DÜĞÜN İSTİYOR
Yıldız futbolcunun annesi Gülizar Özil, aşıkların bir an önce evlenmesini istiyor. İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli, oyuncu Amine Gülşe'nin 2015'te yarım kalan aşkı 2016'nın son günlerinde yeniden başlamıştı.
YORUMLAR (48)
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aslinda hic bir erkek yuz vermese sefil biloya kurban olmak icin sira alirlar bu tur bayanlar. burada bayan kelimesi cok gevsek bir anlamda soylenmisdirCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Soruyorlar paramı askmi. ..mesut ,u kim alır parası olmasa ...herşey para ...Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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para var nasıl olsa .paran olmasa o kız suratına bakmaz mesutttCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Uyyyhhh rambo dortmunt soğuk bi esinti geldi ensemden bi bakyim kiiii sinek viziltisiymis:) ben uğrasmiyorum oky akillinin biri benim yorumumun altinda seninle uğrasiyoookr ben deglim oky bunu da bil sen kimsin kiii ben seni napcam mal karaktersiz yaaaCevap Yaz 2 Yayından KaldırRAMO: o vizilti kocan arkanda yellenmistirde onun sesidirTüm 48 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır