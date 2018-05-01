Mesut Özil'in Doğum Günü Sürprizi Amine Gülşe'yi Mest Etti

Sevgilisinin yanına İngiltere'ye giden Amine Gülşe'nin (25) dün doğum günüydü. Mesut Özil müthiş malikanesinde sevgilisi için sürpriz yaptı.

YOLLARINA GÜL DÖKTÜ

Mesut Özil evin her yerini balonlarla ve kırmızı güllerle süsledi. Amine Gülşe, romantik sevgilisine duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bana hayatımın sürprizini yapan biricik aşkıma çok teşekkür ediyorum. Seni seviyorum!"

ANNE DÜĞÜN İSTİYOR

Yıldız futbolcunun annesi Gülizar Özil, aşıkların bir an önce evlenmesini istiyor. İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli, oyuncu Amine Gülşe'nin 2015'te yarım kalan aşkı 2016'nın son günlerinde yeniden başlamıştı.