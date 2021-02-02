Mesut Özil bugün oynayacak mı? Mesut Özil Hatayspor maçında ilk 11'de mi? Fenerbahçe Hayatspor ilk 11'i açıklandı! Mesut Özil ilk 11'de mi?
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Mesut Özil bugün oynayacak mı? Mesut Özil Hatayspor maçında ilk 11'de mi? Fenerbahçe Hayatspor ilk 11'i açıklandı! Mesut Özil ilk 11'de mi?

02.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:57
Mesut Özil bugün oynayacak mı? Mesut Özil Hatayspor maçında ilk 11'de mi? Fenerbahçe Hayatspor ilk 11'i açıklandı! Mesut Özil ilk 11'de mi?

Fenerbahçe'nin heyecanlandıran transferlerinden olan Mesut Özil'in ne zaman oynayacağı merak ediliyor. Mesut Özil bugün oynayacak mı? Mesut Özil Hatayspor maçında ilk 11'de mi? sorusunun cevabını sizler için derledik. Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ne zaman oynayacak?

Süper Lig'de lider Fenerbahçe, 2 Şubat Salı günü Hatayspor'a konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede yeni transfer Mesut Özil'in kadroda olup olmayacağı merak ediliyor. Mesut Özil bugün oynayacak mı? Mesut Özil Hatayspor maçında ilk 11'de mi?

MESUT ÖZİL BUGÜN OYNAYACAK MI?

Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede Mesut Özil yedek kadroda yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN HATAYSPOR İLK11'İ AÇIKLANDI!

Mesut Özil bugün oynayacak mı? Mesut Özil Hatayspor maçında ilk 11'de mi?
Fenerbahç ilk 11'i

GÖKHAN GÖNÜL VE FERDİ KADIOĞLU DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlık yaşadığı için takımdan ayrı kalan kaptan Gökhan Gönül, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna alınacak. Sarı-lacivertlilerde Gökhan'ın yanı sıra omzundaki sakatlığı atlatan ve son idmanda takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu da teknik direktör Erol Bulut'un tercih etmesi durumunda kadroda yer alabilecek.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand, kadroda yer almayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Mesut Özil bugün oynayacak mı? Mesut Özil Hatayspor maçında ilk 11'de mi?


4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, yarın forma giyemeyecek.

Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

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