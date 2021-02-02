Mesut Özil bugün oynayacak mı? Mesut Özil Hatayspor maçında ilk 11'de mi?

Fenerbahçe'nin heyecanlandıran transferlerinden olan Mesut Özil'in ne zaman oynayacağı merak ediliyor. Mesut Özil bugün oynayacak mı? Mesut Özil Hatayspor maçında ilk 11'de mi? sorusunun cevabını sizler için derledik. Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ne zaman oynayacak?

Süper Lig'de lider Fenerbahçe, 2 Şubat Salı günü Hatayspor'a konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede yeni transfer Mesut Özil'in kadroda olup olmayacağı merak ediliyor. Mesut Özil bugün oynayacak mı? Mesut Özil Hatayspor maçında ilk 11'de mi?

MESUT ÖZİL BUGÜN OYNAYACAK MI?

Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada yarın (salı) Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Süper Lig'de salı günü Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızının, Hatayspor maçının kadrosunda olacağı ortaya çıktı.

MESUT ÖZİL HATAYSPOR MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Mesut Özil'le ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil ile görüştük. Hatayspor maçında kadroda olacak." dedi.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'le ilgili sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "Fırsat olursa, duruma göre ve hoca da uygun görürse 15-20 dakika oynayabilir." diye konuştu.

GÖKHAN GÖNÜL VE FERDİ KADIOĞLU DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlık yaşadığı için takımdan ayrı kalan kaptan Gökhan Gönül, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna alınacak. Sarı-lacivertlilerde Gökhan'ın yanı sıra omzundaki sakatlığı atlatan ve son idmanda takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu da teknik direktör Erol Bulut'un tercih etmesi durumunda kadroda yer alabilecek.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand, kadroda yer almayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

MESUT ÖZİL'İN KADRODA YER ALMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'in, Atakay Hatayspor maçında, ilk kez kadroda yer alması bekleniyor.

Bir süredir yükleme antrenmanları yapılan ve dün dinlendirilen yıldız oyuncunun, teknik direktör Erol Bulut'un tercih etmesi durumunda Hatay deplasmanına götürülmesi planlanıyor.

4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, yarın forma giyemeyecek.

Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.