Mesut Özil bugün oynayacak mı? Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak. Peki, Mesut Özil bugün oynayacak mı? Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Transferi ile tüm dünyanın dikkatini çeken Mesut Özil, bugün oynanacak Fenerbahçe - Kayserispor maçında yer alacak mı? Mesut Özil bugün oynayacak mı? Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

MESUT ÖZİL BUGÜN OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal Kulübünden kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle ilk idmanına çıktı. İdman sonrası bugün yapılacak Fenerbahçe - Kayserispor maçında Mesut Özil oynayacak mı? Fenerbahçe'nin kadrosu henüz açıklanmadı. Ünlü yıldızın Fenerbahçe - Kayserispor maçında yedek kulübesinde oturması bekleniyor. Özil, maçı tribünden de takip edebilir.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Kayserispor Maçı 25 Ocak Pazartesi günü oynanacak. Fenerbahçe-Kayserispor Maçı 19:00'de başlayacak.