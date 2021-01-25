Mesut Özil bu akşam oynayacak mı? Fenerbahçe Kayserispor maçında Mesut Özil ilk 11'de mi? Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mesut Özil bu akşam oynayacak mı? Fenerbahçe Kayserispor maçında Mesut Özil ilk 11'de mi? Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle!

25.01.2021 19:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:56
Mesut Özil bu akşam oynayacak mı? Fenerbahçe Kayserispor maçında Mesut Özil ilk 11'de mi? Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasına Kayserispor'u konuk ediyor. 5 maçlık galibiyetini Sivas'ta bozan sarı-lacivertli takım, yeniden çıkışa geçmek ve Beşiktaş'ı takip etmek istiyor! Taraftarlar bu akşam Mesut Özil'i maçta görecek mi, merak ediliyor. Peki, Mesut Özil bu akşam oynayacak mı? Fenerbahçe Kayserispor Mesut Özil ilk 11'de mi?

Fenerbahçe'ye gelişiyle büyük yankı uyandıran Mesut Özil maçlara ne zaman çıkacak, ne zaman oynayacak? herkes merak ediyor. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Peki, Mesut Özil bu akşam oynayacak mı? Fenerbahçe Kayserispor maçında Mesut Özil ilk 11'de mi? Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle!

MESUT ÖZİL İLK 11'DE YER ALIYOR MU?

BeIN SPORTS'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'ye yeni transfer olan Mesut Özil, bugün 19:00'da başlayan Fenerbahçe - Kayserispor maçında tribünde yer alacak. Takım arkadaşlarına destek olmak için Şükrü Saraçoğlu'nda yer alan Mesut Özil, ne zaman maçlara çıkacak henüz bir açıklama yapılmadı. Mesut Özil antrenmanlara başladı!

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma hakem Alper Ulusoy'un çaldığı düdükle başladı.

Dakika 8: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Nazım'ın pasında çaprazda topla buluşan Samatta vurdu Doğan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Dakika 11: Fenerbahçe bu kez Pelkas ile kaleyi yokladı. Yunan futbolcunun şutunda kaleci topu kornere çeldi.

Dakika 20: Fenerbahçe, Thiam'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Samatta'dan aldığı pası Pelkas aradan Thiam'a bıraktı, onun ceza alanına girer girmez vuruşunda top ağlara gitti.

Dakika 36: Caner'in pasında orta topla buluşan Thiam'ın vuruşunda Pelkas ceza alanı içinde topla buluştu ancak vuruşu kötü farklı şekilde auta gitti.

Dakika 38: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas solundaki Thiam'ı gördü onun vuruşunda Doğan uzanarak topu kornere gönderdi.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Yaşar Güler Ziya Selçuk Selçuk Özdağ
Magazin Özcan Deniz Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ali Şansalan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Rus Rusya İntihar Nijerya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mesut Özil bu akşam oynayacak mı? Fenerbahçe Kayserispor maçında Mesut Özil ilk 11'de mi? Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 19:56:09. #1.16#
title