Mesut Özil bu akşam oynayacak mı? Fenerbahçe Kayserispor maçında Mesut Özil ilk 11'de mi? Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasına Kayserispor'u konuk ediyor. 5 maçlık galibiyetini Sivas'ta bozan sarı-lacivertli takım, yeniden çıkışa geçmek ve Beşiktaş'ı takip etmek istiyor! Taraftarlar bu akşam Mesut Özil'i maçta görecek mi, merak ediliyor. Peki, Mesut Özil bu akşam oynayacak mı? Fenerbahçe Kayserispor Mesut Özil ilk 11'de mi?

Fenerbahçe'ye gelişiyle büyük yankı uyandıran Mesut Özil maçlara ne zaman çıkacak, ne zaman oynayacak? herkes merak ediyor. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Peki, Mesut Özil bu akşam oynayacak mı? Fenerbahçe Kayserispor maçında Mesut Özil ilk 11'de mi? Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle!

MESUT ÖZİL İLK 11'DE YER ALIYOR MU?

BeIN SPORTS'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'ye yeni transfer olan Mesut Özil, bugün 19:00'da başlayan Fenerbahçe - Kayserispor maçında tribünde yer alacak. Takım arkadaşlarına destek olmak için Şükrü Saraçoğlu'nda yer alan Mesut Özil, ne zaman maçlara çıkacak henüz bir açıklama yapılmadı. Mesut Özil antrenmanlara başladı!

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma hakem Alper Ulusoy'un çaldığı düdükle başladı.

Dakika 8: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Nazım'ın pasında çaprazda topla buluşan Samatta vurdu Doğan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Dakika 11: Fenerbahçe bu kez Pelkas ile kaleyi yokladı. Yunan futbolcunun şutunda kaleci topu kornere çeldi.

Dakika 20: Fenerbahçe, Thiam'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Samatta'dan aldığı pası Pelkas aradan Thiam'a bıraktı, onun ceza alanına girer girmez vuruşunda top ağlara gitti.

Dakika 36: Caner'in pasında orta topla buluşan Thiam'ın vuruşunda Pelkas ceza alanı içinde topla buluştu ancak vuruşu kötü farklı şekilde auta gitti.

Dakika 38: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas solundaki Thiam'ı gördü onun vuruşunda Doğan uzanarak topu kornere gönderdi.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.