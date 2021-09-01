Mesut Özil ayrılıyor mu, Mesut Özil gidecek mi?
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Mesut Özil ayrılıyor mu, Mesut Özil gidecek mi?

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Maçlarda 90 dakika oynamayan ve yavaş yavaş genç Muhammed'e formayı kaptırmaya başlayan Mesut Özil'in mutsuzluğuyla ilgili dedikoduların dolaştı. Peki, Mesut Özil ayrılıyor mu, Mesut Özil gidecek mi?

Altay karşılaşmasında sakatlığı olduğu belirtilerek bir anda kadro dışı kalan Mesut Özil'in de gönderilecekler listesinde olduğu haberleri çıkmıştı. Müsabakalarda 90 dakika sahada kalamayan Mesut'un, Katar'a transfer görüşmesi için gittiği konuşulmuştu. Peki, Mesut Özil gidecek mi? Mesut Özil ayrılıyor mu? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MESUT ÖZİL AYRILIYOR MU?

Maçlarda 90 dakika oynamayan ve yavaş yavaş genç Muhammed'e formayı kaptırmaya başlayan Mesut Özil'in mutsuzluğuyla ilgili dedikoduların dolaştığı sırada Katar'a gitmesi 'ayrılık' iddialarını doğurdu. Ancak Mesut'un, sponsorluk ve iş birliği için Katar'a gittiği öne sürüldü.

Posta'nın haberine göre; Mesut'un sakatlığında ciddi bir durum yok, bazı sponsorluk, iş birliği ve özel durumlar nedeniyle Katar'da temaslarda bulundu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Mesut Özil ayrılıyor mu, Mesut Özil gidecek mi?
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