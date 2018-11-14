Mesut Özil, Asya'dan Gelen Haftalık 1 Milyon Sterlinlik Teklifi Geri Çevirdi
Arsenal forması giyen Mesut Özil'in menajeri, "Asya takımlarından haftalık 1 milyon sterlinlik teklif aldık ancak Mesut'un önceliği hiçbir zaman para olmadı." dedi.
Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız ismin haftalık 1 milyon sterlinlik teklifi geri çevirdiğini açıkladı.
Evening Standard'a konuşan Türk asıllı Alman futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:
"ÖNCELİĞİ HİÇBİR ZAMAN PARA OLMADI"
"Asya'dan dev bir teklif aldık ancak Mesut için öncelik hiçbir zaman para olmadı. Tabii ki para önemli bir etken ama Mesut bir Premier Lig futbolcusu ve sosyal medyada çok sayıda takipçisi var. Az önce formasının kulüpte en çok satılan oyuncu olduğunu okudum. Bütün bu bilgileri dikkate almak zorundasınız. Mesut'un global bir pazarı var. Fakat o her zaman kalbinin sesini dinler. Biz başka takımlarla da imzalayabilirdik ama Mesut sevdiği kulübü seçti."
-
supersinCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bende kaldırım mühendisiyim banada büyük şehir belediyelerinden ayda 5 milyonluk teklif geliyor.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Ey Mesut:Ne kadar çok paran olursa,ahirettede o kadar çok hesabın olacak,,bunun anlamı:Paralarını çarçur etme,,fabrikalar aç,,insanlara iş ve ekmek ver,,dualarını al..paraları karıya kıza gece hayatına harcarsan,,işte onun hesabını veremezsin.,,düzgün bir hayat yaşa,,cehenneme götürecek günahlardan uzak dur mesutcugum,,sana büyük tavsiyesi bunlar.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırZEYNEP ZEYTİNCİ: Her şeyden önce zekâtını ver demeliydiniz.Yayından Kaldır
-
Hesaplarıma göre yılda 339 küsür trilyon ediyor Türk Lirasıyla o.OCevap Yaz Yayından Kaldır