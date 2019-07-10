Mesut Özil Arsenal Sezon Öncesi Eğitimine Geri Döndü
Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil, 2019-20 kampanya öncesi sezon öncesi Arsenal'e geri döndü. Almanların ilk güçlülük çalışmalarına girerken bir göz atın.
Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil, 2019-20 kampanya öncesi sezon öncesi Arsenal'e geri döndü. Almanların ilk güçlülük çalışmalarına girerken bir göz atın.
Kaynak: Dugout
YORUMLAR
Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti
Son Dakika Haberleri