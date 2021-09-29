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Mesut Özil antrenmanda yer almadı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor
Mesut Özil antrenmanda yer almadı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Olympiakos ile yarın oynayacağı maç öncesi son antrenmanını yapan Fenerbahçe'de Mesut Özil idmanda yer almadı.

Uefa Avrupa Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Olympiakos ile yarın oynayacağı maç öncesi son antrenmanını yapan Fenerbahçe'de Mesut Özil idmanda yer almadı.

Özil'in gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmanda yer almadığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun yarınki mücadelede oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri
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