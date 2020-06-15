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Mesut Özil, adını taşıyan spor kompleksinin açılışına katılacak

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ünlü futbolcu Mesut Özil'in desteğiyle yapımına 3 yıl önce başlanan sporcu sosyal tesisinin tamamlanması için protokol imzalandı.

Mesut Özil, adını taşıyan spor kompleksinin açılışına katılacak
15.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:29

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ünlü futbolcu Mesut Özil'in desteğiyle yapımına 3 yıl önce başlanan sporcu sosyal tesisinin tamamlanması için protokol imzalandı. Protokole imza atan Türk asıllı Alman milli oyuncunun, memleketindeki tesisin açılışına da katılacağı belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha Mesut Özil'in desteğiyle yapımına 3 yıl önce başlanan Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki sporcu sosyal tesisinin inşaatı, yaşanan bazı sorunlar nedeniyle durmuştu. Devrek İlçe Stadyumu yanında kaba inşaatı biten tesisin tamamlanması için Devrek Belediyesi, Mesut Özil ile temasa geçti. Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, tesis için ünlü futbolcuyla protokol imzalandığını söyledi.

'Mesut Özil Spor Kompleksi' adı verilen tesisin kısa sürede tamamlanacağını belirten Semerci, "Hemşehrimiz ve gururumuz, Arsenal forması giyen yıldız oyuncu Mesut Özil'in maddi desteğinin yanında manevi desteğini de almaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Yıllardır yapılması beklenen ancak yılan hikayesine dönen tesis için beklenen an geldi ve protokol imzalandı. Bu duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.Başkan Semerci, spor kompleksinin tamamlanmasının ardından yapılacak açılışa Mesut Özil'in de katılacağını açıkladı.

Kaynak: DHA

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