Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

24.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:28
Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Arsenal Kulübünden bonservissiz şekilde transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Rüya gerçek oldu" başlıklı açıklamada, "Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçe'miz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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