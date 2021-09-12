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Mesut Özil 2 maç sonra ilk 11'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mesut Özil 2 maç sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, 2 maç aradan sonra ilk 11'e geri döndü.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, 2 maç aradan sonra ilk 11'e geri döndü. Yıldız oyuncu, ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11'de başlamıştı.

Fenerbahçe'nin yıldız 10 numarası Mesut Özil 2 maç aradan sonra ilk 11'e döndü. Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan ve galibiyeti getiren golü kaydeden yıldız futbolcu, bir sonraki hafta Antalyaspor karşısında 64. dakikada oyuna dahil olmuştu. Bu maçın ardından sakatlık yaşayan ve Altay deplasmanında takımını yalnız bırakan Mesut Özil, milli maç arasında iyileşti ve yeniden formasına kavuştu. Teknik Direktör Vitor Pereira, Mesut Özil'i Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü. - İSTANBUL

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Haber: Mesut Özil 2 maç sonra ilk 11'de - Haberler Spor
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