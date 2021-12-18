Mesut Kır: "İstediğimiz gibi bir sonuç ortaya çıktı"

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Turkcell Kadın Süper Ligi ilk maçında Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Mesut Kır maçın ardından yaptığı açıklamada rakibi iyi analiz ettiklerini ve karşılığını aldıklarını söyleyerek, "Skoru daha da yukarıya çekebilirdik" dedi.

Turkcell Kadın Süper Ligi'nin ilk haftasında ligin yeni takımı Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Teknik Direktör Mesut Kır maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Güzel bir maç olduğunu ve bu karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını söyleyen Kır, "Rakibi iyi analiz etmiştik ve her şey istediğimiz gibiydi. Skoru daha da yukarı çıkarabilirdik. Çok güzel bir atmosferde oynadık. Bu atmosfer için yöneticilerimize ve oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için çok değerli" dedi. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Karagümrük gibi takımların da Süper Lig'de mücadele edecek olmasının popülarite açısından çok iyi olduğunu ifade eden Mesut Kır, "Bugün maçın medyadaki oluşan durumu çok iyi şekildeydi. Biz Süper Lig'deydik ve Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ettik. Önümüzdeki yıl da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

(Bozhan Memiş/İHA)