Mesut Ergin sosyal medyada kendisinden tablet bilgisayar isteyen engelli vatandaşı kırmadı
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Mesut Ergin sosyal medyada kendisinden tablet bilgisayar isteyen engelli vatandaşı kırmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, kendisine sosyal medya hesabına özel mesaj gönderen engelli vatandaşın tablet bilgisayar isteğine kayıtsız kalmadı.

Mesut Ergin sosyal medyada kendisinden tablet bilgisayar isteyen engelli vatandaşı kırmadı
09.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:45

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, kendisine sosyal medya hesabına özel mesaj gönderen engelli vatandaşın tablet bilgisayar isteğine kayıtsız kalmadı.

Ayvalık'ın ilçe merkezinde akülü tekerlekli sandalyesi ile Sayısal Loto satışı yaparak geçimini sağlayan 46 yaşındaki ağır ortopedik engelli ve konuşma güçlüğü çeken Hayati Taşçı, sosyal medyadaki hesabından Belediye Başkanı Mesut Ergin'e, yakınlarıyla iletişim amaçlı kullandığı bilgisayarının eskiyip, kullanılmaz hale geldiğini ve bu yüzden de yeni bir tablet bilgisayara ihtiyacının olduğunu yazdı.

Hayati Taşçı'yı yıllardır tanıyan Belediye Başkanı Mesut Ergin'de, hemen harekete geçerek kendi cebinden yaptığı harcamayla bir tablet bilgisayar satın aldı. Başkan Ergin'in; Ayvalık Belediyesi bünyesindeki bir ekiple tablet bilgisayarı evine gönderdiği Hayati Taşçı ise çok sevindi

Annesi Zekiye Taşçı ile birlikte yaşayan Hayati, konuşamasa da yüzündeki sevinçli ifadelerle Başkan Ergin'e teşekkür etmesi, belediye ekiplerini de mutlu etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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