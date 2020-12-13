Mesut Dilsöz: "Oyunsal eksiklerimiz var
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Mesut Dilsöz: "Oyunsal eksiklerimiz var

13.12.2020 16:38 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:02

- Mesut Dilsöz: "Oyunsal eksiklerimiz var Altınordu deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mesut Dilsöz oyunsal anlamda eksiklerinin olduğunu söyledi.

- Mesut Dilsöz: "Oyunsal eksiklerimiz var

İZMİR - Altınordu deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mesut Dilsöz oyunsal anlamda eksiklerinin olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Altınordu'ya deplasmanda 3-2 mağlup olan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mesut Dilsöz karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yedikleri 3 golde de rakiplerinin pozisyonu olmadığını ifade eden Dilsöz, "Hücum organizasyonlarında eksik taraflarımız var. Bunların üzerine çalışmamız gerekiyor. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar ama oyunsal formda eksiklerimiz var. Bunun için yarından itibaren çalışmalara başlayacağız. Akhisarspor büyük bir camia, son yıllarda ülke futboluna damga vurmuş kulüplerimizden biri. Bu şekilde sonuçlar yakışmıyor" ifadelerini kullandı. Basit goller yediklerini söyleyen Dilsöz, bu hataları gidermek için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Mesut Dilsöz: 'Oyunsal eksiklerimiz var
Mesut Dilsöz: 'Oyunsal eksiklerimiz var
Mesut Dilsöz: 'Oyunsal eksiklerimiz var
Mesut Dilsöz: 'Oyunsal eksiklerimiz var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖZETEN

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