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Maçın ardından

19.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 19.12.2020 22:06
Maçın ardından

TFF 1. Lig'de 1-0 geriye düştüğü müsabakada Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, "Zorlukları aşarsanız hedefleri yakalarsınız, biz de her maç zorlukları aşa aşa inşallah hedefe doğru gideceğiz.

TFF 1. Lig'de 1-0 geriye düştüğü müsabakada Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, "Zorlukları aşarsanız hedefleri yakalarsınız, biz de her maç zorlukları aşa aşa inşallah hedefe doğru gideceğiz." dedi.

İldiz, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Akhisarspor'un iyi bir kadroya sahip olmasına rağmen sıkıntılı bir süreçten geçtiğini kaydetti. İyi gidişatlarını sürdürdükleri için mutlu olduklarını aktaran İldiz, şunları söyledi:

"90 dakika boyunca hem oyunu istedik hem skoru istedik ama nasıl olduğunu anlamadığımız bir şekilde gol yedik. Bütün bunlara rağmen oyun disiplininden kopmadık. Futbol oynamaya çalıştık. Rakibimiz de direnmeye çalıştı. Golleri bulduk ama sonuçlandırmada beceriksizdik. Çok daha farklı bir skor olması gerekirdi. Camia olarak maç sonundaki tablo bize yakışan bir tabloydu. Başkanımız iyileşti ve tribündeki yerini aldı."

İldiz, hedefi olan takımlar için her müsabakanın zor olduğunu belirterek, "Zorlukları aşarsanız hedefleri yakalarsınız, biz de her maç zorlukları aşa aşa inşallah hedefe doğru gideceğiz." diye konuştu.

Mesut Dilsöz: "Kısıtlı bir kadromuz var"

Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, müsabakaya iyi başladıklarını ve öne geçtiklerini daha sonra da pozisyonlar ürettiklerini kaydetti. İkinci yarıya kötü başladıklarını belirten Dilsöz, şunları ifade etti:

"Kısıtlı bir kadromuz var, çok fazla oyuncu değişikliği yapamıyoruz. Kulübümüzdeki oyuncuların üçünü bu hafta profesyonel yaptık. Yediğimiz golde de pozisyon sanırım auttu. Geçen hafta da hakemlerin skora büyük etkisi vardı bizim aleyhimize, bu hafta da takdir haklarını rakipten yana kullandılar. Giresunspor maçına hazırlanacağız. Elimizde kısıtlı bir kadro var, transfer dönemi yaklaşıyor, belirsizliklerle de mücadele ediyoruz."

Dilsöz, bir galibiyete çok ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, Giresunspor maçında 3 puan için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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