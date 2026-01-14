Mesut Çebi'ye Oslo'da üst düzey görev

Avrupa Hentbol Federasyonu; Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı ve Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çebi'ye Erkekler Avrupa Şampiyonası 2026'da (EURO 2026) üst düzey görev verdi.

EHF EURO 2026 ilk tur maçları 4 farklı şehirde 6 grupta oynanacak. Herning (Danimarka), Oslo (Norveç), Malmö (İsveç) ve Kristianstad (İsveç) şehirlerinde olacak. Oslo'da 2 grup ve 8 takım mücadele edecek. D Grubu'nda Slovenya, Faroe Adaları, Karadağ ve İsviçre Milli takımları ana tura yükselmek için karşı karşıya gelecek.

THF Başkanı ve EHF Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çebi, Oslo'daki D Grubu'nda EHF'nin temsilcisi olarak organizasyondan sorumlu olacak. Müsabakalar 15-21 Ocak tarihleri arasında oynanacak. - İSTANBUL