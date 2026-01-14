Haberler

Mesut Çebi'ye Oslo'da üst düzey görev

Mesut Çebi'ye Oslo'da üst düzey görev
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Erkekler Avrupa Şampiyonası 2026'da Oslo'daki D Grubu'nda EHF'nin temsilcisi olarak organizasyon sorumluluğunu üstlenecek.

Avrupa Hentbol Federasyonu; Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı ve Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çebi'ye Erkekler Avrupa Şampiyonası 2026'da (EURO 2026) üst düzey görev verdi.

EHF EURO 2026 ilk tur maçları 4 farklı şehirde 6 grupta oynanacak. Herning (Danimarka), Oslo (Norveç), Malmö (İsveç) ve Kristianstad (İsveç) şehirlerinde olacak. Oslo'da 2 grup ve 8 takım mücadele edecek. D Grubu'nda Slovenya, Faroe Adaları, Karadağ ve İsviçre Milli takımları ana tura yükselmek için karşı karşıya gelecek.

THF Başkanı ve EHF Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çebi, Oslo'daki D Grubu'nda EHF'nin temsilcisi olarak organizasyondan sorumlu olacak. Müsabakalar 15-21 Ocak tarihleri arasında oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya ve İran da listede: ABD 75 ülkeye vize işlemlerini süresiz askıya alıyor

Dünyanın yarısına kapıyı kapadılar! Aralarında Rusya ve İran da var
Sakarya'da şehir hastanesi yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bir şehrimizin umut bağladığı inşaatın yangınından yeni görüntüler
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada

Büfede alışveriş yaparken, yaka paça dışarı çıkarıldı
Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri
Rusya ve İran da listede: ABD 75 ülkeye vize işlemlerini süresiz askıya alıyor

Dünyanın yarısına kapıyı kapadılar! Aralarında Rusya ve İran da var
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...