Mesut Bakkal: "Sorumluluğunu Bilmeyen Yerli Oyuncuya Dersini Vereceksin"





Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, son dönemde Milli Takımın aldığı sonuçları değerlendirerek, olaya farklı bir boyut kazandırdı. Sorumluluğunu bilmeyen yerli oyuncuya dersini vereceksin diyen Bakkal, "Arnavutluk mağlubiyetin tek kurtarır tarafı, gençliğe dönüşümdür. İlk defa bir araya getirilen bir takım, ama ben affetmiyorum. Arnavutluk isterse 5 tane yeseydi. Ancak sahada o çırpınışları inanılmazdı. Bizim yabancı olayında niye serbest diyorlar aslında bence, sorumluluğunu bilmeyen yerli oyuncuya dersini vereceksin! Nasıl vereceksin biliyormusun, bizler bazı şeyleri eksik yapıyoruz ki yabancı geliyor. Sorumlu davranacaksın. Kimseye ihtiyaç duydurmayacaksın. Antrenmanını doğru yapacaksın. Kendine daha iyi bakacaksın. Hoca getirip göndermeyeceksin. Kendi kötülüğünü bir başkasına atmayacaksın. Profesyonelce işini yapacaksın ve bizde yabancıya muhtaç kalmayacağız" dedi.



"YABANCIYI İSTEYEN OYNATIR, İSTEYEN OYNATMAZ BU REKABET"



Yabanca futbolcu sayısının serbest olması gerektiğini dile getiren Mesut Bakkal, "14 değil 28 tane yabancı olsun. Çünkü neden? Bu bir yarış. Bizler sorumluluğumuzu bilsek, hem hoca olarak, hemde futbolcu olarak kimseye ihtiyacımız olacağını zannetmiyorum. Alt yapıdan çıkmıyor ki dışarıdan oyuncu getiriyoruz. Üst yapıda demekki transfer yok ki dışarıdan yabancı getiriyoruz. Demek ki tercih ediliyorlar. Bizim sorumluluğumuzu daha iyi bilip, ona göre dışarıyı engelleyelim. Kimseye muhtaç etmeyelim. Herhalde yöneticilerde çok getirme isteğinde değillerdir. Bir Vagner Love gibi Türk buldukta yok mu dedik? Üzüldüm, Arnavutluk, İzlanda bu kadar mı? İnsanlar artık şuna bakıyor. Yenersiniz yenilirsiniz, herşey insanlara helal ama mağlubiyetinde bir helali vardır. Helal mağlup olursunuz ve bir duruşunuz olur sahada. Mücadele edersiniz, direnirsiz. Antalya seyirciside orada bayraklar asılı durdu. Bu kadar olmazki. Takımlarda da aynı. Kimse kimsenin şeyi değil, Para kazanıyoruz hepimiz. Vermek ve ona göre davranmak zorundayız. Bunu da nasıl anlatacaksınız. Yabancıyı isteyen oynatır, isteyen oynatmaz bu rekabet. Varmı başka şıkkı. Kim iyi oyuncu yetiştiriyor. Yoksa yabancı gelecek o zaman. Yakında zaten, Türk hoca kalmayacak. Kalamayacak hocam, gidişat ona gidiyor. Yeni bir yapılanma şart diye düşünüyorum. Çünkü bu ülke hepimizin ülkesi ve Milli Takım, hepimizin Milli Takımı. Yeni seçilen gurup fena değil ve yetenekli oyuncular var. Ama lütfen Milli Takıma giden oyuncu orayı angarya görmesin. Yada gitme, oynama affını iste. Artık mücadele etmeden, koşmadan bu işler yok. Ama lig takımında, ama milli takımda yok" diye konuştu. Mesut Bakkal, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un şu sözünü hatırlatarak sözlerini noktaladı: "Galatasaray'ın başarısı ile ilgili Tudor, futbolcuya dayalı düzeni bozduk ve başarı geldi." - Oynatır