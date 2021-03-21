Mesut Bakkal: "Bireysel hatalarla mağlup olduk"
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Mesut Bakkal: "Bireysel hatalarla mağlup olduk"

21.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:14
Mesut Bakkal:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, bireysel hatalardan dolayı Antalyaspor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, bireysel hatalardan dolayı Antalyaspor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydetti.

Süper Lig'in 31. haftasında BB Erzurumspor, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, müsabakayı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Maçın ilk yarısında harika oynadıklarını vurgulayan Bakkal, "3 pozisyondan birini gole çevirdik. İkinci yarıya da dirençli başladık. İkinci yarının ilk 20 dakikasının önemli olduğunu biliyorduk. Bireysel hata ile ilk golü yedik. Konsantrasyonumuz bozuldu. Çıkarken kaptırdığımız topta ikinci golü yedik. Süper Lig seviyesinde bireysel hatalar yaparsanız, sonuç kaçınılmaz oluyor. Biz 5 pozisyon bulduk, 1 attık. Rakibin kolay gol bulmasını hazmedemiyorum" diye konuştu.

"Üzücü"

İlk yarıya göre ikinci yarıda çok gol pozisyonu vermelerinin üzücü olduğunu dile getiren Bakkal, "Bireysel hata yapıyorsanız, hemen biletinizi kesiyorlar. Böyle bir maç oynandı. Şimdi milli ara var, takım ayağa kalmak zorunda. Bundan önce oyuncularımın yaptığı işler var. Bu aradan faydalanıp takım ayağa kalkacak. Bu kadar bireysel hatayla mağlup olduğumuz için üzgünüz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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