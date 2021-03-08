Mesut Bakkal: "Ben mücadelen vazgeçmem oyuncularım da vazgeçmeyecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mesut Bakkal: "Ben mücadelen vazgeçmem oyuncularım da vazgeçmeyecek"

08.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:26
Mesut Bakkal:

Göztepe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, mağlup olduklarını için üzgün olduklarını söyleyerek, "Ben mücadelen vazgeçmem oyuncularım da vazgeçmeyecek" dedi.

Göztepe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, mağlup olduklarını için üzgün olduklarını söyleyerek, "Ben mücadelen vazgeçmem oyuncularım da vazgeçmeyecek" dedi.

Süper Lig'in 29. hafta maçında BB Erzurumspor, konuk olduğu Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, mücadeleyi değerlendirdi. da Costa'nın kırmızı kart görmesine çok üzüldüğünü söyleyerek sözlerine başlayan Mesut Bakkal, maça baskılı başladıklarını kaydetti. Bakkal, "Leo'nun ayağına çarpan topun gol olması takımı şaşırttı. İlk devre fazla pozisyon üretemedik, ikinci devreye 3 değişiklikle başladık. Beraberlik golünü bulduk. Ancak Göztepe'nin çok etkili olduğunu bildiğimiz ve üzerinde durduğumuz halde duran toptan gol yedik. Maalesef üzgünüz. Beraberliğe üzüleceğiz derken mağlup olduk. 12 maç var, ben bu takımın başına geldiğimde 9 puanımız vardı. Dersler çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Düşme hattının 2 puan gerisindeyiz. Önümüzde uzun bir süre var. Ben mücadelen vazgeçmem oyuncularımda vazgeçmeyecek" dedi.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Hulusi Akar Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Şansalan Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mesut Bakkal: "Ben mücadelen vazgeçmem oyuncularım da vazgeçmeyecek" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 22:37:10. #1.14#
title