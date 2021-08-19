Mesut Akusta yoğun bakıma alındı
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Mesut Akusta yoğun bakıma alındı

Mesut Akusta yoğun bakıma alındı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oynadığı dizilerle adından söz ettiren 57 yaşındaki usta sanatçı Mesut Akusta'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun, beyin kanaması geçirip acil ameliyata alındığı öğrenildi.

Usta oyuncu Mesut Akusta, beyin kanaması geçirdi. Haberi oyuncunun eşi Şafak Özbir, Instagram'dan duyurdu.

Özbir, "Herkese merhabalar; Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık üç saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda. Lütfen dualarınız eksik etmeyin" diye yazdı. Beş yıldır evli olan çiftin dört yaşında Berfin adında kızı var.

Mesut Akusta yoğun bakıma alındı

Kaynak: Snob Magazin

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Mesut Akusta yoğun bakıma alındı - Haberler Magazin
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