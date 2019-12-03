Mest-i Aşk Filmi
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Kimya Hatun 18 yaşındadır ve çocuk yaşta annesiz ve babasız kaldığından Mevlana ve Kerra Hatun tarafından evlat edinilmiştir. Mevlana'nın öğretisine gönül vermiş, maneviyat yönünden güçlü bir kadındır. Mevlana hayatta en çok sevdiği iki kişiyi bir araya getirmek ister. Kimya Hatun sorgusuz sualsiz Şems ile evlenmeyi kabul eder. Şems'i tanıdıkça gönlünün büyüklüğünü, maneviyatının ne kadar yüksek olduğunu ve birçok delikanlıdan daha cesur yapısını tanıdıkça aşkı daha da büyür. Güzeller güzeli Kimya, Şems ile evlenir fakat evliliklerinin ardından kısa bir süre sonra vefat eder.
Yönetmen: Hassan Fathi
Senaryo: Hassan Fathi, Farhad Tohidi
Oyuncular: Parsa Pirouzfar, Shahab Hosseini, Selma Ergeç, Hesam Manzour, İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Hande Erçel, Burak Tozkoparan
Filmin Türü: Tarih
Orijinal Adı: Mest-i Aşk
Yapımcı Firma: Simerya Film Production
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye, İran
Orijinal Dili: Türkçe, Farsça
Dağıtıcı Firma: Simerya Film Production
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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