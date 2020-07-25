Mest eden görüntüler! Ayasofya'dan muhteşem görüntüler Ayasofya'da kılınan Cuma namazı ile birlikte ibadete açılan camii, hilal ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu

86 yıl sonra bugün kılınan Cuma Namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii'nin dün gece hilal ile birlikte çekilen fotoğraflar mest etti. Ayasofya-i Kebir Camii 86 yıl aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı Cuma namazıyla ibadete yeniden açıldı. AYASOFYA VE HİLAL AYNIKAREDE Dün akşam saatlerinde fotoğraf sanatçısı Adem Meleke, Ayasofya-i Kebir Camii ile hilali aynı karede çekti. Ayasofya ile hilalin aynı karede buluştuğu fotoğraflar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. İşte hayran bırakan o fotoğraflar; Kaynak: İHA