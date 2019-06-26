Messi'ye Benzerliğini Kullanıp 23 Kadınla Birlikte Oldu

Insolite TV'nin aktardığı habere göre İran'da yaşayan Rıza Parastesh, Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi'yle olan benzerliğini kullanarak, 23 kadınla ilişkiye girdi.

Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Reza Parastesh kendisini karalamak isteyenlerin olduğunu söyledi.

İranlı Messi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada hakkımda yalan bir haber dolaşıyor. Lütfen insanların itibarı ve güvenilirliğiyle oynamayın. Hepimiz şu gerçeğin farkındayız ki böyle bir şey gerçekten birinin başına gelmiş olsaydı ortada şikayetler olurdu ve bana dava açılırdı. Bu da uluslararası boyutta bir felaket olurdu. Bu haberler doğru olsaydı ben şu an hapiste olurdum. Bunlara inanmayın, doğru değil. Hukuki arenada bununla mücadele etmek ve adımı temizlemek için her şeyi yapacağım."