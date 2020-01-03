Messi ve Suarez Takıma Katıldı
FC Barcelona 2020'deki ilk antremanını Ciutat Esportiva Joan Gamper Tesislerinde gerçekleştirdi. RCD Espanyol'a karşı ilk 2020 maçına hazırlanan Katalanlar'da, Luis Suárez ve Lionel Messi birkaç gün ara verdikten sonra takıma dahil oldular.
03.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:19
FC Barcelona 2020'deki ilk antremanını Ciutat Esportiva Joan Gamper Tesislerinde gerçekleştirdi. RCD Espanyol'a karşı ilk 2020 maçına hazırlanan Katalanlar'da, Luis Suárez ve Lionel Messi birkaç gün ara verdikten sonra takıma dahil oldular.
Kaynak: Dugout
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