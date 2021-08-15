Messi'siz Barcelona, La Liga'ya galibiyetle başladı
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Messi'siz Barcelona, La Liga'ya galibiyetle başladı

Messi'siz Barcelona, La Liga'ya galibiyetle başladı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 2021-22 sezonunun ilk haftasında Barcelona, Real Sociedad'ı 4-2 yendi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 2021-22 sezonunun ilk haftasında Barcelona, Real Sociedad'ı 4-2 yendi.

Real Sociedad'ı ağırlayan Barcelona, 17 yıl sonra ilk kez bir sezona Lionel Messi olmadan başladı.

Katalan ekibi, Pique'nin 19, Braithwaite'in 45+2 ve 59, Sergi Roberto'nun 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Misafir takımın golleri ise 82. dakikada Lobete ve 85. dakikada Oyarzabal'dan geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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