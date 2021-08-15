Messi'siz Barcelona, La Liga'ya galibiyetle başladı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 2021-22 sezonunun ilk haftasında Barcelona, Real Sociedad'ı 4-2 yendi.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 2021-22 sezonunun ilk haftasında Barcelona, Real Sociedad'ı 4-2 yendi.
Real Sociedad'ı ağırlayan Barcelona, 17 yıl sonra ilk kez bir sezona Lionel Messi olmadan başladı.
Katalan ekibi, Pique'nin 19, Braithwaite'in 45+2 ve 59, Sergi Roberto'nun 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı kazandı.
Misafir takımın golleri ise 82. dakikada Lobete ve 85. dakikada Oyarzabal'dan geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer