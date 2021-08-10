Messi, resmen Paris Saint-Germain'de
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Messi, resmen Paris Saint-Germain'de

Messi, resmen Paris Saint-Germain'de
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain (PSG), dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain (PSG), dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Messi'nin yeni adresi PSG oldu. Kariyerindeki ilk transferini gerçekleştiren Arjantinli futbolcu, Fransız ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp transferi, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Messi, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Kariyerimin yeni bir bölümüne başlamak; Kulüp ve taraftar için harika şeyler yapmaya sabırsızlanıyorum" diye konuştu.Yıldız futbolcu, 21 yıl giydiği Barcelona formasıyla 778 resmi maça çıkıp, 672 gol attı. Messi, İspanyol ekibi ile 35 de kupa kazandı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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