Messi PSG'ye mi gitti? Messi hangi takıma gitti? Messi imza attı mı?

Barcelona'nın dev ismi Messi'nin, takımdan ayrılışı spor gündemini meşgul eden konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Messi'nin hangi takıma gideceğini merak eden futbol severler "Messi PSG'ye mi gitti? Messi hangi takımda? Messi hangi takıma gitti? Messi imza attı mı?" sorularının yanıtlarını araştırıyor.