Messi PSG'ye mi gitti? Messi hangi takıma gitti? Messi imza attı mı?
Barcelona'nın dev ismi Messi'nin, takımdan ayrılışı spor gündemini meşgul eden konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Messi'nin hangi takıma gideceğini merak eden futbol severler "Messi PSG'ye mi gitti? Messi hangi takımda? Messi hangi takıma gitti? Messi imza attı mı?" sorularının yanıtlarını araştırıyor.
Messi PSG'ye mi gitti? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Messi hangi takımda? Messi hangi takıma gitti? Messi imza attı mı?
MESSİ PSG'YE Mİ GİTTİ?
Yetiştiği Barcelona kulübünden 21 yıl sonra ayrılan Messi, resmen PSG'de. Paris uçağında olan Arjantinli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
MESSİ HANGİ TAKIMDA?
Lionel Messi, resmen Fransız devi PSG'de! Barcelona'dan ayrılan 34 yaşındaki futbolcu, bugün Paris'e uçtu. Babası ve aynı zamanda menajeri olan Jorge Messi, "2+1 yıllık sözleşme imzalayacağız. Oğlum artık PSG'nin futbolcusu" dedi.