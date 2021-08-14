Messi PSG maçında neden yok? Messi, Neymar, Ramos, Di Maria, Donnarumma PSG'de maçta neden yok, niye oynamıyor?

PSG'nin yeni efsane transferlerinden sonra taraftarlar bu futbolcuları izlemek için PSG maçlarını takip ediyor. Bugün PSG'nin lig maçı olacak. Fakat ilk 11 'e baktığımızda maçta Messi başta olmak üzere Neymar, Ramos, Di Maria, Donnarumma gibi isimler yer almıyor. Peki, PSG maçında Messi kadroda neden yok? Maçta Neymar, Ramos, Di Maria, Donnarumma neden oynamıyor? Messi kadroda yok mu? Sakatlandı mı? İşte cevabı...

Bugünkü PSG'nin maçında Messi, Neymar, Ramos, Di Maria, Donnarumma gibi oyuncular yer almadı. Bunun ardından futbolseverler maçta neden Neymar, Ramos, Di Maria, Donnarumma yok merak etti. Peki, 14 Ağustos Cumartesi Messi PSG maçında neden yok? Messi, Neymar, Ramos, Di Maria, Donnarumma PSG'de maçta neden yok, niye oynamıyor?

PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG bugün Strasbourg ile karşılaşacak. Maç saat 22:00 'da başlayacak.

PSG MAÇINDA MESSİ NEDEN YOK?

Bugünkü PSG-Strasbourg maçında Lionel Messi sahada yer almadı. Bunun ardından futbolseverler Messi neden yok merak etmişti. Messi kadroda neden yok, Messi sakatlandı mı araştırılıyor.

Messi'nin bir sakatlığı bulunmuyor. Edinilen bilgiye göre Lionel Messi henüz hazır olmadığı için ilk 11'de yer almadı. Bildiğiniz gibi Messi yaz döneminde Copa America'da mücadele etmişti ve kupayı kaldırmıştı. Bundan dolayı yorgun olabileceği ve hazır olmayabileceği tahmin edildi.

PSG MAÇINDA RAMOS, NEYMAR, Dİ MARİA, DONNARUMMA NEDEN YOK? NEDEN OYNAMIYOR?

Messi'ye ek olarak PSG maçında ilk 11'de Neymar, Ramos, Di Maria, Donnarumma da yer almıyor.

Ramos'un hafif sakatlık geçirdiği ve bu yüzden kadroda olmadığı belirtildi. Buna ek olarak Neymar, Di Maria ve yeni kaleci transferi Donnarumma da kadroda bulunmuyor.