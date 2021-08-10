Messi, PSG formasıyla sahada!
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Messi, PSG formasıyla sahada!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Messi, PSG formasıyla sahada!

- Messi, PSG formasıyla sahada!

İSTANBUL - Barcelona ile yollarını ayıran ve Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile anlaşan Arjantinli yıldız Lionel Messi, yeni takımının formasıyla sahaya çıktı.

Barcelona gözyaşlarıyla veda eden Arjantinli yıldız Lionel Messi, yeni takımı Paris Saint-Germain ile sözleşme imzalamak için Paris'e geldi. Binlerce futbolseverin sevgi gösterileriyle karşıladığı 34 yaşındaki oyuncu, ardından PSG'nin stadına geldi. Burada 30 numaralı yeni formasını sırtına geçiren süperstar, kısa bir gösteri yaptı. PSG, Lionel Messi için yarın bir imza töreni düzenleyecek.

Messi, PSG formasıyla sahada!
Messi, PSG formasıyla sahada!
Messi, PSG formasıyla sahada!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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