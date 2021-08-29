Messi, PSG formasıyla ilk resmi maçına çıktı
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Messi, PSG formasıyla ilk resmi maçına çıktı

Messi, PSG formasıyla ilk resmi maçına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Reims karşısında 2-0 üstün gelirken, Arjantinli yıldız Lionel Messi yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı.

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Reims karşısında 2-0 üstün gelirken, Arjantinli yıldız Lionel Messi yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı.

PSG'nin Arjantinli yıldızı Messi, yeni takımıyla ilk resmi karşılaşmasını oynadı. Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Reims karşısında 3-0 mağlup geldi. Mücadeleye yedeklerde başlayan Messi, 66. dakikada Neymar'ın yerine oyuna dahil oldu. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 15 ve 63. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. - İSTANBUL

Messi, PSG formasıyla ilk resmi maçına çıktı
Messi, PSG formasıyla ilk resmi maçına çıktı
Messi, PSG formasıyla ilk resmi maçına çıktı
Messi, PSG formasıyla ilk resmi maçına çıktı
Messi, PSG formasıyla ilk resmi maçına çıktı
Messi, PSG formasıyla ilk resmi maçına çıktı
Messi, PSG formasıyla ilk resmi maçına çıktı
Messi, PSG formasıyla ilk resmi maçına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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