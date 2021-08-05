Messi'nin yeni takımı neresi? 2021 Messi hangi takıma gidecek? Messi Barcelona'dan ayrılıyor mu?
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Messi'nin yeni takımı neresi? 2021 Messi hangi takıma gidecek? Messi Barcelona'dan ayrılıyor mu?

Messi'nin yeni takımı neresi? 2021 Messi hangi takıma gidecek? Messi Barcelona'dan ayrılıyor mu?
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Barcelona'da bir devrin sonu! Yeni sözleşmeyi imzalamayan Messi takımdan ayrılıyor. Dünyanın en iyi futbolcusu Messi, Barcelona'daki yeni sözleşmeyi imzalamadı. Bunun ardından futbol severler Messi Barca'dan gidiyor mu? Messi hangi takıma gidecek? Messi nereye transfer oldu? Messi'nin yeni takımı neresi? merak etti. İşte tüm cevaplar...

Yeni sözleşme için bir araya gelen Messi ve Barcelona yetkililerinin görüşmesinde Katalan devi beklediğini alamadı. Arjantinli yıldızın, Katalan devinin projelerine inanmadığı ve beklediği teklifin geleceğine inanmamasından dolayı "Yeni sözleşmeyi imzalamayacağım" dediği öne sürüldü. Peki, Messi'nin yeni takımı neresi? Messi Barcelona'dan ayrılıyor mu? 2021 Messi hangi takıma gidecek?

MESSİ, BARCELONA'DAN AYRILIYOR MU?

Yeni sözleşme için bir araya gelen Messi ve Barcelona yetkililerinin görüşmesinde Katalan devi beklediğini alamadı. Arjantinli yıldızın, Katalan devinin projelerine inanmadığı ve beklediği teklifin geleceğine inanmamasından dolayı "Yeni sözleşmeyi imzalamayacağım" dediği öne sürüldü.

Barcelona'da Lionel Messi ile ipler kopma noktasına geldi. Katalan devi, Arjantinli yıldızla yaptığı görüşmede beklediği sonucu alamadı. Messi'nin artık yeni sözleşmeye imza atmasına mucize gözüyle bakılıyor.

"YENİ SÖZLEŞME İMZALAMAYACAĞIM"

Sporx'in Marca'dan aktardığı habere göre;Lionel Messi'nin yeni sözleşmesi için uzun süredir devam eden görüşmelerin çıkmaza girdiğini duyurdu. Barcelona CEO'su Ferran Reverter'in Messi'nin takımda kalması için yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığı, Arjantinli yıldızın imzaya artık çok uzak olduğu belirtildi. Lionel Messi'nin Barcelona'nın projesine artık pek fazla inanmadığı ve kulübün istediği kadar yüksek bir maaş indirimini yapmayacağı vurgulandı. Ayrıca Messi'nin kulüp yönetimine "Yeni sözleşme imzalamayacağım" dediği iddia edildi.

MESSİ'NİN YENİ TAKIMI NERESİ OLACAK?

Yapılan açıklamaya göre Messi takımdaki yeni sözleşmeyi imzalamamıştı. Bunun ardından Messi'nin yeni takımı neresi olacak merak edildi. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Messi hangi takımda oynayacak, Messi hangi takıma transfer olacak henüz bilinmiyor.

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