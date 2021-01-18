Messi'nin İspanya Süper Kupası Finalinde Gördüğü Kırmızı Kart
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Messi'nin İspanya Süper Kupası Finalinde Gördüğü Kırmızı Kart

18.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:19

2020-21 sezonu İspanya Süper Kupası'nı Athletic Club, Barcelona'yı uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Lionel Messi, Barcelona'da kariyeri boyunca ilk kez kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

2020-21 sezonu İspanya Süper Kupası'nı Athletic Club, Barcelona'yı uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Lionel Messi, Barcelona'da kariyeri boyunca ilk kez kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Messi'nin İspanya Süper Kupası Finalinde Gördüğü Kırmızı Kart

Kaynak: Dugout

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