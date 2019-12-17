Messi'nin İlk Hat-Trick'i Real Madrid'e Karşı

17.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:15

Kariyerinde 50'den fazla hat-trick yapan Messi, bu serinin ilkine belki de en büyük sahnede imza attı. Kariyerinin ilk El Clasico'suna çıkan Messi, henüz 19 yaşında olmasına rağmen tek başına takımını sırtladı. İlk yarıda attığı iki golle takımını öne geçiren Messi, geriye düşmelerine rağmen son dakikada bir gole daha imza atarak takımını yenilgiden kurtardı ve gelecek yıllarda bu rekabete damga vuracağını ilan etti.