Messi'nin Griezmann'a olan tutumu taraftarları deli etti (çıldırttı)

01.11.2019 17:00

Lionel Messi ve Antoine Griezmann, görünürde aynı takımda top koşturan, iyi anlaşan iki futbolcu. Ama gerçekte aralarındaki ilişki hiç de göründüğü gibi değil. Barcelona ile Arsenal arasında oynanan maçta oyundan çıkan Griezmann yedek kulübesindeki bütün oyuncularla tokalaşırken Messi elini uzatmamış ve kafasını başka yöne çevirmiş. Peki ama bu ikilinin arasında 1 yıldır süren gerilimin nedeni ne? Gelin Messi ile Griezmann arasındaki ilişkiye daha yakından bakalım.

Kaynak: Youtube