Messi'nin En Unutulmaz Gol Sevinçleri 33 yaşındaki Messi, gol sevinçlerini; küçüklüğünde onu futbol oynamaya götüren büyükannesine adadığını söylemişti. Kulüp ve milli takım için profesyonel kariyerinin 699. golünü çocuklarına adanmıştı. Birlikte oynadıkları bir oyundaki karakteri taklit eden Messi'nin, Katalan devinde attığı unutulmaz gol sevinçlerine göz atalım.

33 yaşındaki Messi, gol sevinçlerini; küçüklüğünde onu futbol oynamaya götüren büyükannesine adadığını söylemişti. Kulüp ve milli takım için profesyonel kariyerinin 699. golünü çocuklarına adanmıştı. Birlikte oynadıkları bir oyundaki karakteri taklit eden Messi'nin, Katalan devinde attığı unutulmaz gol sevinçlerine göz atalım. Kaynak: Dugout