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Messi'nin 6. Altın Top Ödülü

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi kazandı. Paris'te France Football dergisi tarafından düzenlenen törende kariyerinde 6. kez bu ödüle layık görülen Arjantinli yıldız, Altın Top'u en fazla kazanan futbolcu unvanını elde etti.

03.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:13

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 'nın yıldızı kazandı. 'te France Football dergisi tarafından düzenlenen törende kariyerinde 6. kez bu ödüle layık görülen Arjantinli yıldız, Altın Top'u en fazla kazanan futbolcu unvanını elde etti.

Kaynak: Dugout

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