Messi ne zaman oynayacak? Messi PSG ile ilk maçına ne zaman çıkacak?

PSG ile anlaşmaya varan Messi hakkında Messi ne zaman oynayacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'un yaptığı açıklama sonrası Messi'nin ilk maçı da belli oldu. Messi PSG'de ilk hangi maça çıkacak?