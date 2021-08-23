Messi ne zaman oynayacak? Messi PSG ile ilk maçına ne zaman çıkacak?
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Messi ne zaman oynayacak? Messi PSG ile ilk maçına ne zaman çıkacak?

Messi ne zaman oynayacak? Messi PSG ile ilk maçına ne zaman çıkacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

PSG ile anlaşmaya varan Messi hakkında Messi ne zaman oynayacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'un yaptığı açıklama sonrası Messi'nin ilk maçı da belli oldu. Messi PSG'de ilk hangi maça çıkacak?

Messi ne zaman oynayacak? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Barcelona'dan ayrılmasının ardından PSG'ye imza atan Messi yeni takımıyla henüz ilk maçına çıkmadı. Peki, Messi PSG ile ilk maçına ne zaman çıkacak?

MESSİ NE ZAMAN OYNAYACAK?

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin ilk maçına ne zaman çıkacağını açıkladı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Brest'i deplasmanda 4-2 yendikleri maçın ardından ESPN Arjantin'e konuşan Pochettino, "Leo harika bir başlangıç yaptı. Önümüzde uzun bir hafta var ancak her şey yolunda giderse Reims'e karşı ilk 11'de başlamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

PSG-Reims maçının tarihi ise 29 Ağustos Pazar günü olarak belirtildi.

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