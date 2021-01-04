Messi, La Liga'da 500. maçına çıktı
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Messi, La Liga'da 500. maçına çıktı

04.01.2021 01:19 | Son Güncelleme: 04.01.2021 01:22
Messi, La Liga'da 500. maçına çıktı

Barcelona takımında forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 500. maçına çıktı.

Barcelona takımında forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 500. maçına çıktı.

La Liga'nın 17. haftasında Barcelona'nın deplasmanda Huesca'yı 1-0 yendiği karşılaşmada İspanyol ligindeki 500. maçına çıkan Messi, takımına 3 puanı kazandıran, Frenkie de Jong'un attığı golün asistini yaptı.

Messi, Barcelona kulübü formasıyla 505 maçla Xavi Hernandez'e ait olan La Liga'da en fazla karşılaşmada oynayan futbolcu rekoruna çok yaklaştı.

La Liga'da en fazla maç oynayan futbolcu rekoru ise Athletic Bilbao, Barcelona ve Valencia'da forma giyen eski kaleci Andoni Zubizarreta'ya (622 maç) ait.

Messi, 17 sezondur formasını giydiği Barcelona'nın lig maçlarında 451 gol ve 185 asist ile oynadı.

Barcelona, Arjantinli futbolcu ile 17 sezonda 10 kez lig şampiyonluğu kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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