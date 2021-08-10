Messi: L'Equipe gazetesi, yıldız futbolcunun Paris St-Germain'le anlaştığını duyurdu
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BBC

Messi: L'Equipe gazetesi, yıldız futbolcunun Paris St-Germain'le anlaştığını duyurdu

Messi: L'Equipe gazetesi, yıldız futbolcunun Paris St-Germain'le anlaştığını duyurdu
BBC - Haberler | Spor

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, Fransa'nın Paris St-Germain (PSG) kulübüyle anlaştığı bildiriliyor.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, Fransa'nın Paris St-Germain (PSG) kulübüyle anlaştığı bildiriliyor.

Fransız spor gazetesi L'Equipe, internet sitesindeki haberinde Messi'nin önümüzdeki saatlerde Paris'te olacağını yazdı.

Messi'nin PSG'yle iki yıllık sözleşme imzaladığı, sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da olduğu ve ünlü futbolcunun yılda net 35 milyon euro alacağı belirtiliyor.

Kariyerinde altı kez Altın Top Ödülü'nü kazanan 34 yaşındaki Messi, Pazar günü gözyaşları döktüğü bir basın toplantısıyla Barcelona'dan ayrıldığını açıklamıştı.

Barcelona ise İspanya'da La Liga'nın finansal fair play kuralları nedeniyle Messi'yi kadrosunda tutamayacağını duyurmuştu.

Barça formasıyla 27 yılda 682 gol

Lionel Messi, Barcelona'nın tarihindeki en golcü futbolcu.

Messi, Barcelona formasıyla çeşitli kategorilerde 27 yılda 682 gol attı.

Instagram'da 245 milyon takipçisi olan Arjantinli yıldızın PSG'ye transferi, TV yayın haklarındaki kriz nedeniyle zor bir dönemden geçen Fransa Birinci Ligi'ne (Ligue 1) büyük katkı sağlayacağı yorumları yapılıyor.

Bu sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen PSG'nin forvet hattında, Brezilyalı Neymar ve Fransız Kylian Mbappe de bulunuyor.

Messi: L'Equipe gazetesi, yıldız futbolcunun Paris St-Germain'le anlaştığını duyurdu
BBC
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