Messi, Juventus'u Yıktı
Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Barcelona Juventus'u 3-0, Sporting Lizbon da Olimpiakos'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Messi, Juventus'u yıktı
Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Barcelona Juventus'u 3-0, Sporting Lizbon da Olimpiakos'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.Şampiyonlar Ligi'nde 2017-18 heyecanı Lionel Messi'nin şovu ile başladı. Daha önce Gianluigi Buffon'u kariyerinde geçemeyen Messi, bu sefer İtalyan devini yıktı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 45 ve 69. dakikalarda Messi ve 56. dakikada da Ivan Rakitic'den geldi. Messi'nin bir topu da direkten döndü.
Barcelona'da milli oyuncumuz Arda Turan, sakatlığı sebebi ile kadroda yer almadı. Barcelona, Nou Camp'ta oynadığı 23. Şampiyonlar Ligi maçında da yenilmedi.
Sporting Lizbon üç puanla başladı
Grubun diğer maçında da Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Yunan Olimpiakos'u deplasmanda 3-2'lik skorla yendi.
Sporting Lizbon, 2'de Seydou Doumbia, 13'te Gelson Martins ve 43'te Bruno Fernandes'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Olimpiakos, maçın son ü dakikasında Pardo ile iki gol bulsa da karşılaşma 3-2 Lizbon ekibinin üstünlüğü ile sonuçlandı.
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Kaynak: EuroSport.com